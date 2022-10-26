المؤتمر القومي الصيني.. هل أمسكت بكين بزمام المبادرة؟

خاص العالم

وللمضي بكتابة الصفحة الجديدة في مسيرة الصين، عمل الرئيس تشي جين بينغ على تمكين سلطته وتقوية الدائرة الضيقة المحيطة به، بما يضمن إستقرارا سياسيا يساعد في تحقيق أهداف رؤية المئوية الثانية.

ومن ركائز الإستراتيجية الصينية في المرحلة المقبلة، تقوية المنظومة والقدرات العسكرية، على قاعدة الإستعداد لحماية مصالح بكين الإقتصادية والسياسية، إضافة إلى مصالح الأمن القومي الصيني.

وفي هذا السياق لا بد من توجيه رسائل من بوابة تايوان للخصوم قبل الأصدقاء، مفادها أن الصين حاضرة للدفاع عن مصالحها، على أساس الإقتناع بأنها تستحق مكانا أساسيا في نادي الدول العظمى.

كل هذا، يعطي إشارات مباشرة وواضحة، بأن بكين مقبلة على تغيير قواعد اللعبة مع الأميركي وحلفائه الأوروبيين الذين بدأوا التغريد خارج سرب واشنطن. فنيران التنين الصيني الإقتصادية والعسكرية والسياسية ستلعب دورا محوريا في تحديد مسار لعبة العلاقات الدولية في العقد المقبل.. على الأقل.

تفاعل وتعليقات كثيرة مع مخرجات المؤتمر القومي الصيني على موقع تويتر، هنا لدينا تعليق من 'كايت' وفيه: تخبرنا وسائل الإعلام الغربية باستمرار أن الصين 'الأوتوقراطية' لا تتمتع بحرية التعبير. مع ذلك، تقدم سبعمئة وخمسين مراسلا غربيا لتغطية المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، ولا داعي ليخافوا من الإعتقال بسبب قولهم أكاذيب عن الصين.

'كاسانغ هيجاو' علق على البروباغاندا الغربية ضد الصين: نعلم جميعا أن الولايات المتحدة تريد للصين أن تسقط. حسنا، إذا كان النظام السياسي في الصين سيئا للغاية وسينهار من تلقاء نفسه، لماذا إذا تبذل أميركا كل هذه الجهود لتخريب الصين؟ ألا يجب ترك الصين تسقط وحدها؟

أما 'دوك كوري' فكتب: ينظر قسم منا في الغرب إلى إنجازات الصين بإعجاب كبير، ونريد علاقات ودية وسلمية بين مجتمعاتنا. تهانينا على المؤتمر الوطني الناجح والرؤية الواعدة والملهمة للسلام والتنمية.

يناقش برنامج "في البيت الابيض" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة.. الخبيرالاقتصادي والاستراتيجي من فرجينيا مايكل هاريس..

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