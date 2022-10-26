شاهد بالفيديو.. ملامح نظام عالمي جديد تلوح في الأفق

العالم – خاص بالعالم

ملامح نظام عالمي جديد ترسمها الحرب في اوكرانيا؛ نتيجة لحالة الانقسام والاصطفاف العالمي

البيت الابيض اعلن ان الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك اتفقا على العمل معا لدعم أوكرانيا والوقوف في وجه الصين؛ التي تعتبرها واشنطن اليوم أكبر منافس جيوسياسي واقتصادي لها.

بدورها ردت الصين وقالت انه على واشنطن التخلي عن 'فكرة الربح والخسارة' عندما يتعلق الأمر ببكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين: "بدلا من نشر نظرية التهديد الصيني التي عفا عليها الزمن، يجب أن تتحلى واشنطن بطريقة تفكير جديدة تقوم على الانفتاح والشمولية والتعاون المفيد لكلا الجانبين، وأن تفعل المزيد لتعزيز السلام والتنمية في العالم."

في الجانب الاوكراني قال الرئيس فولوديمير زيلينكسي إن بلاده تحارب ضد روسيا من أجل الدفاع عن أمن أوروبا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي: "جزء كبير من البنية التحتية دمر. الاستثمار في أوكرانيا هو استثمار في بلد مستقبلي في الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا تحارب ضد روسيا من أجل الدفاع عن أمن أوروبا."

وغادر أكثر من سبعين ألف مدني منازلهم خلال أسبوع في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

أما في الطرف الروسي؛ كرر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الاتهامات بأن أوكرانيا تخطط لاستفزاز باستخدام 'قنبلة قذرة' وذلك في اتصال بالفيديو بنظيره الصيني وي فينغه.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف؛ مواصلة موسكو بعزم عرض هذا الامر على المجتمع الدولي لتشجيعهم على اتخاذ خطوات فعالة لمنع مثل هذا السلوك غير المسؤول؛ وتقدمت موسكو بالفعل بشكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا؛ وطالبت بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد بدوره أن أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقدت سيادتها عمليا، وحضر بوتين تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية المسؤولة عن الرد على التهديدات بما في ذلك في حالة نشوب حرب نووية.