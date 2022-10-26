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مصادر ايرانية : الامن الايراني يجري التحقيق مع منفذ الهجوم الارهابي على ضريح شاه جراغ في شيراز الذي يحمل جنسية غير ايرانية

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

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