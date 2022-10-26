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من ايران

تحليل استراتيجي لقدرات الطائرات المسيرة الايرانية

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

منذ 24 من شباط/ فبراير العام الجاري ومع بدء الصراع العسكري بين روسيا وجارتها الغربية أوكرانيا، أثيرت العديد من الأخبار والشائعات المختلفة بشأن هذه القضية من قبل السياسيين ووسائل الإعلام، والآن وعلى مدى الأيام القليلة الماضية أثيرت مزاعم بشأن بيع إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.

خاص بالعالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكر أنه وفقًا لتقرير أجهزة المخابرات في بلاده طلبت روسيا الفي طائرة مسيرة من طراز شاهد 136 الانتحارية من إيران. ادعاء رافقته تصريحات مماثلة من قبل مسئولين ووسائل إعلام في اوروبا واميركا.

بالمقابل اكد المسؤولون الإيرانيون رسمياً إنه لن يتم بيع أي أسلحة لأي من أطراف النزاع. لكن من الذي يبقي نيران الحرب مشتعلة في أوكرانيا؟

هل هي إيران أم الغرب الذي يعد المورد والبائع الرئيسي للأسلحة لأطراف النزاع؟

وما علاقة هذه الإدعاءات بالمفاوضات النووية؟

لتسليط مزيد من الضوء على موضوع حلقة الليلة يستضيف برنامج "من ايران" الدكتور ریاض عید الخبير في الشؤون الدولية..

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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