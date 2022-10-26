بانوراما: عقوبات وتحذيرات ايرانية الى الغرب، وهل تمرر تشكيلة الحكومة العراقية بالبرلمان؟

خاص العالم

بالتوازي حذر وزير الخارجية الإيراني حسين اميرعبداللهيان، الأطراف الأوروبية من مواصلة المسار المتكرر والفاشل وغير البناء الذي اتبعته خلال السنوات الماضية مع طهران.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تأكيد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، ان عملية التدقيق النهائي بشأن الكابينة الوزارية تجري وتتم عبر لجان مختصة.

واضاف ان هذه العملية تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارتي التعليم العالي والداخلية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة.

هذا واعلن البرلمان العراقي انه سيجتمع غدا الخميس الساعة الثانية ظهرا للتصويت على المنهاج الحكومي والوزراء المقترحين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.