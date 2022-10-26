صالح العراقي ينشر كلمة مقتبسة من الصدر

العالم - العراق

وجاء في تغريدة : "إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ما أردت إلى أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناتهم عسى أن يكون بابا لرضا الله عنهم، وأنى لهم هذا".

واليكم نص التغريدة:

وتأتي تغريدة الصدر عشية عقد مجلس النواب جلسة خاصة غدا الخميس للتصويت على الكابينة الوزارية لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد مخاض عسير استمر لأكثر من عام منذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021.