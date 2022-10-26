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عشية جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة السوداني..

صالح العراقي ينشر كلمة مقتبسة من الصدر

صالح العراقي ينشر كلمة مقتبسة من الصدر
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

نشرت صفحة صالح محمد العراقي، والمقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، كلمة مقتبسة عن الصدر عشية عقد جلسة البرلمان العراقي لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني.

العالم - العراق

وجاء في تغريدة : "إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ما أردت إلى أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناتهم عسى أن يكون بابا لرضا الله عنهم، وأنى لهم هذا".

واليكم نص التغريدة:

وتأتي تغريدة الصدر عشية عقد مجلس النواب جلسة خاصة غدا الخميس للتصويت على الكابينة الوزارية لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد مخاض عسير استمر لأكثر من عام منذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

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