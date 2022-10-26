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بالفيديو.. لحظة دخول الإرهابي إلى مقام شاهجراغ في مدينة شيراز

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

نشرت بعض وسائل الإعلام مقطعا للحظة دخول الإرهابي إلى مقام شاهجراغ في مدينة شيراز الإيرانية وإطلاقة النار في المكان.

العالم - إيران

سقط 15 شهيداً و40 جريحاً على الأقل في هجوم إرهابي مساء اليوم الأربعاء على مقام "السيد شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب غرب إيران.

وفي اتصال مباشر مع قناة "خبر" الإيرانية قال حبيبي قائد شرطة محافظة فارس إن الإرهابي الذي هاجم المرقد وفي الساعة 17:45 اليوم هو "شخص واحد" وتم اعتقاله بعد إصابته.

وبحسب بعض المصادر، استشهد 15 شخصا بينهم امرأة وطفلان وأصيب 40 آخرون حتى الآن في هذا الهجوم الإرهابي.

وقال مصدر أمني مطلع لوكالة "تسنيم" إن منفذ الحادث الإرهابي هو عنصر وهابي تكفيري إرتكب هذه الجريمة الإرهابية مستغلا حالة انعدام الأمن الأخيرة في البلاد.

وأكدت وكالة "نورنيوز" أن الإرهابي الذي نفذ هذا الهجوم ليس من الجنسية الإيرانية.

وأكدت مصادر ايرانية بأن الامن الايراني يجري التحقيق مع منفذ الهجوم الإرهابي على ضريح شاهجراغ في شيراز.

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