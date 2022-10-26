شاهد.. عشرات الشهداء في تفجير إرهابي جنوب إيران

العالم – خاص بالعالم

وقد تعاملت القوات الامنية مع الحادث والقت القبض على المنفذ الرئيسي للعملية ويحمل جنسية اجنبية وشخص اخر متعاون معه كان متخفيا في المزار.

في التفاصيل، عملية ارهابية تكفيرية تستهدف احد الاضرحة الدينية في مدينة شيراز جنوب ايران عشرات الشهداء والجرحى بهجوم ارهابي على مسجد وضريح السيد احمد بن الامام موسى بن جعفر عليه السلام المعروف بشاه تشراغ.

المصادر الامنية قالت ان التكفريين المسلحين نفذوا العملية الارهابية وهاجموا الضريح باطلاق وابل من الرصاص ودخلوا الى ساحة المسجد واطلقوا النار بصورة مكثفة على المصلين والزوار.

شهود عيان قالو انهم راو شخص يقوم باطلاق النار باتجاه المصلين بصورة هستيرية وانه دخل الى المسجد ووصل الى الضريح واطلق على الجميع النار.

العملية الارهابية هذه تاتي في اطار سعي اعداء ايران الى بث الفوضى الامنية وايجاد حالة من الانقسام في صفوف الشعب الايراني على اسس طائفية.

وقال العديد من الايرانيين ان العدو يسعى الى ارباك الوضع الامني باي طريق من اجل ان استغلاله لادخال البلاد في اتون الفوضى. حيث جاءت هذه العملية التكفيرية الوهابية في الوقت الذي تركز القوات الامنية جهودها في مواجهة مثيري الشغب والمخربين.

ومع حجم الجريمة وفضاعتها فان وسائل الاعلام العالمية المعادية التي مانفكت تحرض على الفتنة خلال اعمال الشغب الاخيرة لم تولي اية اهمية لهذا الحادث الارهابي.