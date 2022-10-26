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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الحوثي: نحن على ثقة بأن هذا الحادث البشع سوف يزيد من لحمة أبناء الشعب الإيراني في مواجهة مخططات أعداء إيران
الحوثي: نتقدم بأحر التعازي للقيادة الإيرانية وذوي الشهداء
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: ندين الحادث الإرهابي الذي استهدف مصلين في مدينة شيراز جنوب غرب إيران
متحدث الخارجية الايرانية: ادعياء حقوق الانسان الكاذبون كانوا يرغبون في مشاهدة مثل هكذا مشاهد دامية في ايران
الرئيس الإيراني رئيسي: العمل الإرهابي لن يمر دون رد وأن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين
الرئيس الإيراني رئيسي: نظرا لفشلهم ينتقم أعداء إيران من خلال العنف والإرهاب لإحداث انشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني وتقدمه
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقدم التعازي لعوائل شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
وكالات اخبارية: بيان هام مرتقب لمجموعة عرين الأسود في فلسطين المحتلة بعد قليل
المتحدث باسم الأمم المتحدة: الهجوم على المزار في إيران يستحق الإدانة وندين كافة الأعمال الإرهابية
مصادر ايرانية : الامن الايراني يجري التحقيق مع منفذ الهجوم الارهابي على ضريح شاه جراغ في شيراز الذي يحمل جنسية غير ايرانية
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: ندين الحادث الإرهابي الذي استهدف مصلين في مدينة شيراز جنوب غرب إيران
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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