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الخارجية الإيرانية تدين هجوم شيراز الإرهابي

الخارجية الإيرانية تدين هجوم شيراز الإرهابي
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء اليوم الاربعاء على مقام شاهجراغ في مدينة شيراز.

العالم - إيران

وكتب ناصر كنعاني في تغريدة على تويتر: "تضرج ضريح شاهجراغ في إيران بالدم. المتشدقون الزائفون بحقوق الإنسان، وخلف تصريحاتهم المتظاهرة بالإنسانية وخلف ادعاءاتهم الكاذبة، هم يريدون بالضبط مشاهد العنف هذه وسفك دماء الشعب الإيراني. لديهم الهدف يبرر الوسيلة."

هذا وسقط 15 شهيداً و40 جريحاً على الأقل في هجوم إرهابي مساء اليوم الأربعاء على مقام "السيد شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب غرب إيران.

وفي اتصال مباشر مع قناة "خبر" الإيرانية قال حبيبي قائد شرطة محافظة فارس إن الإرهابي الذي هاجم المرقد وفي الساعة 17:45 اليوم هو "شخص واحد" وتم اعتقاله بعد إصابته.

وبحسب بعض المصادر، استشهد 15 شخصا بينهم امرأة وطفلان وأصيب 40 آخرون حتى الآن في هذا الهجوم الإرهابي.

وقال مصدر أمني مطلع لوكالة "تسنيم" إن منفذ الحادث الإرهابي هو عنصر وهابي تكفيري إرتكب هذه الجريمة الإرهابية مستغلا حالة انعدام الأمن الأخيرة في البلاد.

وأكدت وكالة "نورنيوز" أن الإرهابي الذي نفذ هذا الهجوم ليس من الجنسية الإيرانية.

وأكدت مصادر ايرانية بأن الامن الايراني يجري التحقيق مع منفذ الهجوم الإرهابي على ضريح شاهجراغ في شيراز.

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