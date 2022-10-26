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رئيس السلطة القضائية في إيران يقدم تعازيه لعوائل شهداء شيراز ويؤكد على معاقبة مرتكبي الهجوم الإرهابي بأشد العقوبات

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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