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الشيرازيون يصطفون في طوابير التبرع بالدم الى المصابين بالحادث الارهابي

الشيرازيون يصطفون في طوابير التبرع بالدم الى المصابين بالحادث الارهابي
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

إثر الحادث الارهابي الليلة الماضية والذي استهدف مزار السيد احمد بن موسى (ع)، اصطف جمع كثير من اهالي شيراز في طوابير امام منظمة نقل الدم، للتبرع بدمائهم الى المصابين في هذا الحادث الارهابي.

العالم - ايران

وأفاد مراسل وكالة الانباء من شيراز، انه بعد الحادث الارهابي الليلة الماضية في مرقد شاهجراغ (مزار السيد احمد بن موسى عليه السلام)، والذي اسفر عن استشهاد واصابة عدد من الزوار، ووسط كم كبير من الاخبار المحزنة والمؤسفة، برز خبر مختلف عن هذه الاخبار، يتحدث عن اصطفاف الشيرازيين مقابل منظمة نقل الدم، للتبرع بدمائهم لانقاذ المصابين في هذا الحادث الارهابي.

يجسد هذا الامر تلاحم الشعب الايراني وتضامنه ويظهر المواساة في ذروتها بين ابناء هذا الشعب، وهو خير مصداق للحديث الشريف: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، وقد قوبل هذا الخبر بإشادة الكثير من مستخدمي الشبكات الاجتماعية.

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