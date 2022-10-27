امير عبداللهيان يؤكد عزم ايران على تطوير العلاقات مع قطر

العالم - ايران

جاء ذلك خلال استقبال امير عبداللهيان في طهران اليوم الاربعاء وفد وزارة الخارجية القطرية برئاسة محمد بن عبد العزيز الخليفي ، نائب وزير خارجية قطر للشؤون الإقليمية.

وجرى في هذا الاجتماع بحث مختلف القضايا الثنائية ، والتطورات الأخيرة في المجالين الإقليمي والعالمي ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، ونمو العلاقات بين طهران والدوحة وتطورها.

وأكد وزير الخارجية الايراني في هذا الاجتماع عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات مع دولة قطر ، وضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بزيارة الدكتور رئيسي إلى الدوحة وأمير قطر إلى طهران.

كما أكد أمير عبداللهيان على أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة في إطار المصالح المشتركة.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية القطري في هذا الاجتماع على أهمية تطوير العلاقات المشتركة، وكذلك تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي.