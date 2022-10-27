عرين الاسود كابوس الاحتلال والتطبيع السعودي الاسرائيلي والمثلية في المناهج التونسية

في الأسبوع الأخير قدمت مجموعات عرين الأسود شهداء في مواجهة جيش الإحتلال. وآخر هذه التضحيات إرتقاء شهداء في مداهمات لجيش الإحتلال لمدينة نابلس.

تشييع مهيب لشهداء عرين الأسود في نابلس ومن بينهم قائد المجموعة وديع الحوح. وأهالي المدينة أعلنوا إضرابا شاملا تأييدا لخط المقاومة وتفاعلا مع استشهاد القادة

على مواقع التواصل تفاعل كبير مع شهداء نابلس. في هذا السياق غرد حساب "عرين الأسود": من أرادَ العزُّ فالعزُّ هُنا شامخٌ بين حدٍ وزنادٍ وشهادة وحان وقت خروج عرينُ الأسود من عرينها. رحم الله قائد العرين وديع الحوح.

"محسن الإفرنجي" أيضا علق: المقاومة توحد الشعب الفلسطيني من جديد وتزيده تمسكا بخيارها وتعزز دور ومكانة الحاضنة الشعبية. والاحتلال يدرك خطورة التفاف الشباب المقاوم حولها ويدركون أيضا أنها حالة نضالية ستبدأ بالانتقال مثل كرة الثلج من مخيم إلى مخيم حتى تصبح واقعا ثابتا كثبات شجرة الزيتون.

أما "زينب" فغردت: تركوا لنا العيش الذليل وغادرونا في عزة. لا خير فينا إن نسينا الوصية، لا خير فينا إن حدنا عن دربهم ونسينا دماءهم، لا خير فينا إن لم نأخذ بثأرهم ولا خير فينا إن لم نذق بني صهيون أصنافاً من العذاب.

وفي موضوع آخر.. ما الذي يحصل بين السعودية والولايات المتحدة. توتر وهجمات متبادلة على وسائل الإعلام.

آخر عناوين العلاقة المتوترة بين البلدين ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسخر دائما من الرئيس الأميركي جو بايدن في الجلسات المغلقة، فيما كشفت سفيرة الرياض في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بأن الخلافات موجودة بين البلدين.

موضوع سخرية ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي أثار تعليقات كثيرة على مواقع التواصل، هنا "جمال" علق: هو (أي ولي العهد) يلعب في لعبة خطيرة مع امريكا. اتمنى انه يدرك العواقب.

"روني رايلي" علق أيضا: محمد بن سلمان إرهابي ويجب على بايدن أن ينقب عن النفط لا أن يجثو على ركبتيه للإرهابيين من أجل النفط.

أما "مارغريت أوبرن" فغردت: بايدن سوف يدمر كل علاقة حلفاء لدينا! وسيرفع العقوبات عن فنزويلا ويستخدم احتياطنا النفطي الاستراتيجي

اما المشاكل التي تواجهها السعودية في العلاقة مع واشنطن وفي تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى لم ولا تمنعها من تعزيز تطبيعها مع كيان الإحتلال الإسرائيلي.

رئيس وزراء الإحتلال السابق بنيامين نتنياهو كشف صراحة في مقابلة مع شبكة سي إن إن بأن السعودية بدأت بالفعل عملية التطبيع تدريجيا. والدافع كما قال نتنياهو هو العداء لإيران.

غضب على مواقع التواصل مما كشفه نتنياهو حول تطبيع الرياض مع الإحتلال. في هذا السياق علق "أنس طالب": يا للمهانة يا ايها الحكام العرب. يا من تهرولون نحو التطبيع مع من اغتصب ارض اشقائكم ويأتي الاسرائيلي ليستحقركم امام الاعلام العالمي ويصوركم بالضعفاء يرتمون في الحضن الصهيوني خوفا من ايران.

حساب "لافي" علق أيضا: السعودية بدأت خطواتها نحو التطبيع في ألفين وثمانية عشر. هنا تفهم لماذا لم يعجبهم اعلان الجزائر للمصالحة.

وإلى حساب "واحد من الناس" الذي كتب: كلهم عينين في رأس واللي يأمرون فيه سمعاً وطاعة.

"فهد الغفيلي" كشف عن تورط أوسع في عملية التطبيع مع الاحتلال: شركة روتشيلد اليهودية تعلن رسميًا دخولها للمملكة. الصهاينة يتغلغلون أكثر في بلاد الحرمين بوجود ابن سلمان.

الغفيلي أكمل في تغريدة أخرى: مشاركة صهيونية في مؤتمر الاستثمار السعودي، ممثلةً برئيس بنك ليومي ثاني أكبر بنكٍ في إسرائيل. استباحة الصهاينة لبلاد الحرمين واستثمار أموالهم فيها أصبحت علنية.

والتطبيع يشتمل أيضا على الرياضة. ففهد الغفيلي كشف في تغريدة ثالثة: أول رياضي أولمبي إسرائيلي سيدخل المملكة بتأشيرة خاصة بعد أيام للمشاركة في بطولة سوبر ليغ ترياثلون. هذا البداية فقط.

والى موضوع المثلية التي أصبحت ضمن المناهج التعليمية في تونس. هذا واقع كشفه كتاب للأطفال يتضمن صورا لعلم المثليين تحت تسميات مختلفة.

غضب واسع من التونسيين بعد هذه الحادثة. هنا "هادي" علق: يجب معرفة من يسعى إلى تدمير الطفولة ومحاسبته. يحدث في تونس.. الطفولة خط أحمر.

"غوراب" بدوره علق: المثليين المتسترين في كل مفاصل المجتمع والنخب يحاولون ترسيخها بجميع الطرق.

نختم مع حساب "لافويه فيرسا" الذي غرد: بلد تطبع مع كل رذيلة.