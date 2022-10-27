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غريب آبادي: آليات حقوق الانسان تلتزم الصمت تجاه العمل الارهابي في شيراز

غريب آبادي: آليات حقوق الانسان تلتزم الصمت تجاه العمل الارهابي في شيراز
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد امين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بان آليات حقوق الانسان الدولية تلتزم الصمت تجاه العمل الارهابي في شيراز.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر تعليقا على العملية الارهابية التي استهدفت مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليه السلام بمدينة شيراز، كتب كاظم غريب آبادي: ان الارهابيين مازالوا يستهدفون ارواح المواطنين الابرياء في ايران.

وأكد امين لجنة حقوق الانسان في ايران: طيلة العقود الاربعة الماضية، بلغ عدد ضحايا الارهاب في ايران اكثر من 17000 شخص. وفيما تحتضن اوروبا واميركا الارهابيين وتدعمهم، لماذا تلتزم آليات حقوق الانسان الصمت تجاه هذه العملية الارهابية الدموية؟!.

وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليه السلام (شاهجراغ) بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.

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غريب آبادي: آليات حقوق الانسان تلتزم الصمت تجاه العمل الارهابي في شيراز