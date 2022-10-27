الرئيس الايراني يزور زنجان لتدشين مشاريع تنموية

العالم - ايران

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار زنجان كل من ممثل الولي الفقيه في المحافظة وامام جمعة زنجان آية الله علي خاتمي، و محافظ زنجان محسن افشارجي وجمع من كبار المسؤولين في المحافظة .

ومن المقرر ان يرعى رئيس الجمهورية خلال زيارته التي تستغرق يوما الى هذه المحافظة عملية تدشين مشاريع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 1026 ميغاواط في خمس محافظات ايرانية بشكل متزامن عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كنفرانس)، حيث ستكون زيادة الطاقة الانتاجية لمحطة كهرباء زنجان بمستوى 366 ميغاواط، وزيادة الطاقة الانتاجية في ثلاث محافظات وهي اذربايجان غربي وفارس وخراسان رضوي بمستوى 160 ميغاواط فيما سيكون مشروع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية بمحطة اذربايجان شرقي بمستوى 180 ميغاواط .

ومع تدشين مشاريع اليوم وزيادة انتاج محطات الطاقة الكهربائية في خمس محافظات سيتم اضافة 1026 ميغاواط من الكهرباء الى الشبكة الوطنية للكهرباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية .‌