حجم التبادل التجاري بين ايران والصين تجاوز 12 مليار دولار

العالم - ايران

وأعلنت الجمارك الصينية في تقرير اصدرته بهذا الصدد أن التجارة بين إيران والصين بلغت 12 مليار و 320 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وبين يناير وسبتمبر 2022 ، نمت التبادلات بين إيران والصين بنسبة 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت التبادلات بين البلدين في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) 2021 ما بين 10 مليارات و 490 مليون دولار.

وبلغت واردات الصين من إيران في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 5 مليارات و 370 مليون دولار ، بنسبة نمو 11٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) 2021 ، استوردت الصين بضائع من إيران بقيمة 4 مليارات و 840 مليون دولار.

كما زادت صادرات الصين إلى إيران في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) 2022 بنسبة 23٪ لتصل إلى 6 مليارات و 950 مليون دولار. وفي نفس الفترة من العام الماضي ، صدرت الصين ما قيمته 5 مليارات و 650 مليون دولار من البضائع إلى إيران.

وبحسب هذا التقرير ، ارتفع إجمالي تجارة الصين مع دول العالم في 9 أشهر من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري بنسبة 8.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 4751 مليار دولار. نمت صادرات الصين بنسبة 12.5٪ خلال هذه الفترة ، لكن وارداتها نمت بنسبة 4.1٪ فقط.