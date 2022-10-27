الالتفاف الشعبي حول المقاومين.. تسونامي سيكسر ظهر الاحتلال

العالم- ما رأيكم

ويرى باحثون بالشؤون الاسرائيلية، ان الصورة اصبحت اكثر وضوحاً لما يجري الان في الضفة الغربية، حيث كان المشهد قبل سنتين ضبابي ولا يعرف أين تذهب المسيرة الموجودة في الضفة هل نحو التصعيد ام نحو الهدوء، لكن بعد معركة سيف القدس ونفق الحرية، ووحدة الساحات، وبعد ظهور كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، واخرها ظهور مجموعة عرين الاسود في نابلس، اصبحت الامور والقراءة واضحة وبشكل اكبر، بان الضفة المحتلة وصلت الى قناعة شعبية ورسمية بان اوهام السلام ساقطة، والخيار الحقيقي للرد على جرائم الاحتلال الاسرائيلي يجب ان يكون عبر المقاومة، لان الاحتلال لم يوقف منذ سبعة عقود جرائمه ووحشيته تجاه الشعب الفلسطيني.

واكدوا ان الاوضاع في الضفة المحتلة اصبحت متدحرجة بشكل اكبر بمعنى انها باتت تضم جميع اشكال المقاومة ضد المحتل الاسرائيلي.

من جانبهم، اكد مسؤولون في حركة حماس، ان ظهور مجموعة عرين الاسود المقاومة، شكلت صدمة مفاجئة لكيان الاحتلال الاسرائيلي، ولفتوا الى ان الاحتلال قبل اشهر لم يكن يتوقع ان تكون هذه الصورة العظيمة في الضفة الغربية بعد ظهور كتائب مقاومة ككتيبة جنين وعرين الاسود، وكذلك في طولكرم وعمليات موزعة من شمال الضفة الغربية الى جنوبها، معتبرين ان هذا الواقع صدم الاحتلال الذي كان يراهن على انه في ظل هذه الظروف التي يراها بأنها فرصة مؤاتية من اجل ترسيم الوقائع على الارض من خلال الدعم الامريكي وكذلك الصمت العالمي، والعامل الاهم هو التطبيع العربي معه.

واوضحوا ان الاحتلال تفاجئ بهذه الحالة وفشل تنسيقه الامني على مدى سنوات، واظهرت حالة المأزق التي وصل اليها الاحتلال في مواجهة الحاضنة الشعبية للمقاومة التي بدأت من جنين وامتدت الى الضفة وطولكرم، والتي ترتبط بما يحدث في القدس المحتلة.

ما رأيكم..

كيف يبدو المشهد في الضفة الغربية بعد اغتيال المقاومين الخمسة من مجموعة عرين الاسود؟

هل حالة التأهب القصوى لدى قوات الاحتلال تعكس خوفها الشديد من الانتقام للشهداء؟

ما تفسير الالتفات الشعبي حول المقاومين مع التأكيد على دعمهم بمواصلة عملياتهم؟