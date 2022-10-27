الصحة اللبنانية: 3 وفيات جديدة بالكوليرا وتسجيل 41 إصابة مثبتة

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و في السياق أكّد وزير الصحة العامة فراس الأبيض، أنّ هناك مياه ملوثة تُستخدم في ري المزروعات، داعيًا وزارة الزراعة لمتابعة الفحوصات اللازمة.

وقال الأبيض خلال مؤتمر صحفي لعرض المستجدات المتعلقة بلقاح الكوليرا خلال جولاتنا وجدنا مياه ملوثة تستعمل لريّ المزروعات ما يشكل خطرًا على صحة الناس"، معتبرًا أن على وزارة الزراعة أن تتابع الفحوصات اللازمة ومتابعة وضع المزروعات التي يتم تناولها.

وشدد وزير الصحة على استعداد وزارة الصحّة العامّة، لتقديم الفحوصات بالمجّان للمدارس كافّة، من أجل فحص المياه المستخدمة وكذلك تقديم الكلور اللّازم لتعقيم مياه المدارس.