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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الرئيس رئيسي: علينا ان نبعث الياس في قلوب اعدائنا ونبعث الامل في قلوب محبينا
الرئيس رئيسي: طريق التقدم هو بعث الامل في نفوس الناس والعمل الدؤوب في البلاد
الرئيس رئيسي: علينا جميعا ان نضاعف جهودنا ونقف امام هذه المؤامرات
الرئيس رئيسي: علينا جميعا ان نضاعف جهودنا ونقف امام هذه المؤامرات
الرئيس رئيسي: لن نسمح لقطار التقدم العلمي لايران ان يتوقف عن الحركة
الرئيس رئيسي: الاعداء لا يريدون التقدم والتطور لايران
الرئيس رئيسي: لقد شاهدنا كيف تم الاعتداء على حرمة مرقد السيد شاه جراغ وتنظيم داعش يتبنى بكل فخر مسؤوليته
الرئيس رئيسي: هدف الاعداء هو توفير ارضية مناسبة للاعمال الارهابية والارهابيين
الرئيس رئيسي: كثير من الناس ظلموا على يد الارهابيين ومثيري اعمال الشغب
الرئيس رئيسي: اعمال الشغب وجهت خسائر كثيرة وجسيمة للناس الابرياء
الرئيس رئيسي: نريد توفير فرص العمل لكن الاعداء يريدون القضاء على كل فرص العمل في البلاد
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.