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الرئيس رئيسي: نريد توفير فرص العمل لكن الاعداء يريدون القضاء على كل فرص العمل في البلاد

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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