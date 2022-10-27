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الرئيس رئيسي: لقد شاهدنا كيف تم الاعتداء على حرمة مرقد السيد شاه جراغ وتنظيم داعش يتبنى بكل فخر مسؤوليته

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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