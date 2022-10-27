الكشف عن مخطط ارهابي لتنفيذ استفزازات باستخدام مواد سامة في إدلب

العالم-سوريا

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أوليغ إيغوروف في بيان أن المركز الروسي تلقى معلومات عن إقدام إرهابيي “جبهة النصرة” بالإعداد لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتصويرها لنشرها على الإنترنت ووسائل الإعلام لاتهام الجيش السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أكثر من مرة وجود مختبرات لتجهيز وإعداد المواد السامة لدى التنظيمات الإرهابية في إدلب ولا سيما تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم من قبل أجهزة استخبارات دول غربية ليتم استخدامها في تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين لاتهام الدولة السورية.