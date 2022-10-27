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محلل: هناك تآمر امريكي غربي ضد الدول التي تصد مشروعهم

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

اكد باحث في الشأن السياسي اللبناني حسين سلامة، ان الامريكي والغربي بشكل عام يعملون دوماً على اثارة الفتن والفوضى في الدول التي تقف في صد العدوان الامريكي على المنطقة.

خاص العالم

وقال سلامة لقناة العالم: ان الامريكي يريد دولاً مفككة وغير آمنية في المحيط الغني من الثروات النفطية وطرق المواصلات فيما بينها، مشدداً على ان المنطقة مستهدفة بشكل كبير، لذلك ما حصل من عمل ارهابي في مدينة شيراز الايراني، سبقه اثارة الفوضى في ايران.

واوضح سلامة، انه لا يمكن للارهاب ان يتسلل الى مزارات دينية ومواقع مدنية بهذه الجرأة والوقاحة دون ان يكون هناك اشخاص من خلال اشعال الفوضى واشغال الامن عن ضبط كل المواقع التي من المكان ان تستهدف من قبل الارهاب، مشيراً الى ان هذا ما حصل في سوريا عندما اشغلت امريكا سوريا بالامن عبر فوضى الثورات لادخال الارهاب اليها.

واضاف سلامة، ان هناك تواطؤ وتآمر امريكي غربي ضد شعوب المنطقة، وحالة دعم شامل لمجموعات الارهابية لتنفيذ اعمال قتل المدنيين، لافتاً الى ان الكثير من المسؤولين الايرانيين تحدثوا عن دعم اعمال الشغب التي حصلت في ايران، ويعرفون من الممول والجماعات التي تقف ورائها.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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