أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

إستشهاد خمسة عشر شخصا في هجوم إرهابي على مزار شاه جراغ في مدينة شيراز .

- ايران ..

الإرهاب ينتقم من الشعب .. إستشهاد خمسةعشر شخصا وإصابة العشرات بهجوم على مزار ديني .

- سياست روز ..

إيران تحذر الإتحاد الأوروبي من مواصلة مسار فرض إجراءات حظر ثبت فشله.

- ارمان امروز ..

وزير الخارجية يدعو كييف للتباحث بشأن مزاعم إستخدام روسيا مسيرات إيرانية بأوكرانيا .

- ابرار ..

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يؤكد ضرورة تسريع وتيرة تشكيل حكومة جديدة .

- خراسان ..

إحتدام أجواء الجدل بفلسطين المحتلة عشية الإنتخابات المبكرة

، ومخاوف من عودة نتنياهو .

- جمهوري اسلامي ..

قتال عنيف بمنطقة خيرسون جنوب أوكرانيا وزيلينسكي يؤكد عزم كييف على استعادة القرم .

- جوان ..

ماكرون يدعو واشنطن للتفكير بحل الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات بعد دعوته لكييف.

- ابتكار ..

تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ما دون الأربعين بالمئة بأحدث إستطلاع للرأي .

- عصر ايرانيان ..

القوات الصهيونية تواصل حصارها على مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة .

- كيهان ..

الشرطة تقمع بقسوة تظاهرات احتجاجية غاضبة في باكو ضد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

- وطن امروز ..

عمران خان يدعو لتظاهرات شاملة في باكستان لحل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة .

المقالات:

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( قمع المعارضين لبن سلمان بذريعة الفساد)..

اعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية والمعروفة باسم

"نزاهة " عن اعتقال اكثر من ستين شخصا من كبار المسؤولين والموظفين في مختلف الوزارت ومن بينها وزارة الدفاع في قضايا فساد مالي واداري .

في هذا السياق قالت محافل سعودية( إن الإعتقالات لا ترتبط بقضايا فساد مالي قدرما ترتبط بواقع كون أغلب المعتقلين من منتقدي ولي العهد بن سلمان ).

و المسألة التي تعزز هذه الرؤية هي ان السلطات السعودية لم تكلف نفسها عناء اعطاء أية توضيحات بشأن اتهامات الفساد ليبقى الموضوع وسط هالة من الغموض والتكتم، ان مهمة هذه الهيئة بدات منذ عام 2017 برئاسة بن سلمان نفسه، والعامل المشترك الذي جمع بين اكثر من مئتي معتقل في قائمة المتهمين بقضايا فساد حتى الان من امراء ومسؤولين ورجال اعمال ، هو انتقاداتهم ومناهضتهم لبن سلمان ..

2- ابتكار..

في الشأن اللبناني كتبت صحيفة ابتكار في مقالها الذي يتساءل (لماذا لايتفق اللبنانيون على إنتخاب رئيس للجمهورية)..

فشل البرلمان اللبناني برابع جلسة تصويت في انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع اقتراب مهام الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من نهايتها الاسبوع القادم .

( إن هناك عاملين رئيسيين وراء هذا الفشل، الأول وجود خلافات بين التيارات السياسية المسيحية والآخر بين القوى السياسية ككل).

فالدستور اللبناني ينص على ان منصب رئاسة الجمهورية خاص بالطائفة المسيحية، والمشكلة تكمن في وجود خلافات حادة بين التيارات المسيحية طبقا لتوجهاتها وانتماءاتها السياسية ، فهناك تيارات تميل تماما للغرب واخرى للمقاومة، الى جانب ذلك هناك تشرذم واضح في مواقف القوى السياسية اللبنانية الاخرى ازاء انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا ما عكسته نتائج اخر تصويت، حيث كشفت عملية فرز الأصوات عن وجود خمسين بطاقة بيضاء وثلاثة عشر بطاقة كتب عليها عبارة" لبنان الجديد" وبطاقتين ملغيتين وتسع وثلاثين بطاقة لصالح المرشح ميشيل معوض وعشرة بطاقات لمنافسه عصام خليفة .

3- اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا حول اليمن يحمل عنوان ( إغلاق ميناء المكلا خوفا من المسيّرات ) جاء فيه ...

تحليق مسيرات لحركة انصار الله في اجواء ميناء المكلا جنوب شرقي اليمن اجبر السلطات المحلية الخاضعة للتحالف السعودي على اغلاق الميناء .

( شهود عيان أكدوا أن المسيرات ظهرت فجأة في الأجواء مع إقتراب ناقلة عملاقة لشحن كميات ضخمة من النفط اليمني المسروق).

وحسب هؤلاء الشهود فشلت الدفاعات الجوية في اسقاط او ابعاد هذه المسيرات، الامر الذي اجبر الناقلة على الابتعاد من ميناء المكلا.

جدير بالذكر ان صنعاء حذرت بعد ضربة مسيراتها لميناء الضبة موخرا من انها لن تسمح باستمرار سرقات التحالف السعودي لثروات اليمن النفطية .

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( تركيبة الحكومة العراقية الجديدة مقابل البرلمان )..

من المقرر ان يقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف تركيبة الحكومة الجديدة لمجلس النواب اليوم للحصول على الثقة البرلمانية، ويبدو ان التركيبة لن تكون كاملة ..

( محافل سياسية ببغداد أوضحت أن القائمة تضم أسماء ستة عشر وزيرا من مجموع إثنتين وعشرين حقيبة وزارية في الحكومة) .

ويبدو حسب هذه المحافل ان هناك مشاورات مكثفة بشان من سيحمل الحقائب الست المتبقية خاصة بعد تصريحات الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد الداعية للاسراع في تشكيل وتكميل الحكومة الجديدة ليتسنى للعراق الخروج من ازمته السياسية والتفرغ لحل الازمات الاقتصادية وتلبية المطالبات الرئيسية للشارع العراقي في ظل اجواء الترقب انتظارا لتنفيذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعوده.

5- خراسان ..

في مقالها ( النهب المبرمج لثروات اليمن النفطية ) كتبت صحيفة خراسان ..

يشهد اليمن عمليات نهب وسرقة مبرمجة لثرواته من النفط والغاز في ظل مواصلة التحالف السعودي حربه العدوانية الغاشمة على هذا البلد الفقير المظلوم، وتشير تقديرات اولية لوجود احتياطي مهم من النفط لا يقل عن اثني عشر مليار برميل من النفط واحتياطي كبير من الغاز في اليمن ( إن مايحدث منذ 2018 هو أن التحالف السعودي لم ينشغل بقصف مدن وقرى اليمن فقط بل في سرقة ثرواته النفطية أيضا).

فمنذ ذلك التاريخ صدر التحالف اكثر من مئة وثلاثين مليون برميل من النفط اليمني للخارج وحصل على عائدات بمليارات الدولارات لصالحه في عمليات سرقة علنية ومبرمجة للنفط اليمني، وفي الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني الفقير لهذه العائدات بصورة ماسة لاستيراد الغذاء وللتنمية ولاعادة البناء في مرحلة مابعد انتهاء الحرب الوحشية التي يتعرض لها .

وبالطبع هناك تكهنات بتحول اليمن لبلد كبير مصدر للطاقة في حالة عودة السلام وقيامه بعمليات تنقيب واسعة عن النفط والغاز وسط توقعات بوجود احتياطيات ضخمة غير مكتشفة .