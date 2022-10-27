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رئيس الجمهورية يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة في البلاد

رئيس الجمهورية يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة في البلاد
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

رعى رئيس الجهورية اليوم الخميس مراسم تدشين الوحدة الثانية من محطة توليد الكهرباء ذات الدورة التركيبية في مدينة مشهد المقدسة وتدشين خمسة محطات حرارية في عدد اخر من محافظات البلاد.

العالم - ايران

ورعى السيد ابراهيم رئيسي مراسم تدشين هذه المشاريع عبر الفيديو كنفرانس في محافظات خراسان الشمالية (شمال شرق) و اذربايجان الشرقية و الغربية و زنجان(شمال غرب) وفارس (جنوب).

وتم خلال المراسم تدشين ستة محطات الطاقة الحرارية لتزيد سعة انتاج الكهرباء في البلاد الف و 26مغاواط.

وبلغ الاستثمار في هذه المشاريع 651مليون يورو وتوفرت فرص العمل لالفي و 800 شخص بشكل مباشر ولستة الاف و 800 شخص اخر بشكل غيرمباشر.

واوضح مدير عام محطة انتاج الكهرباء في مشهد "فريبرز مومني" ان محطة "فردوسي" لتوليد الكهرباء تشمل ستة وحدات الغاز بطاقة الف و 434 ميغاواط و ثلاث محطات الطاقة الحرارية بقدرة 160 ميغاواط.

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