رئيس الجمهورية يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة في البلاد

العالم - ايران

ورعى السيد ابراهيم رئيسي مراسم تدشين هذه المشاريع عبر الفيديو كنفرانس في محافظات خراسان الشمالية (شمال شرق) و اذربايجان الشرقية و الغربية و زنجان(شمال غرب) وفارس (جنوب).

وتم خلال المراسم تدشين ستة محطات الطاقة الحرارية لتزيد سعة انتاج الكهرباء في البلاد الف و 26مغاواط.

وبلغ الاستثمار في هذه المشاريع 651مليون يورو وتوفرت فرص العمل لالفي و 800 شخص بشكل مباشر ولستة الاف و 800 شخص اخر بشكل غيرمباشر.

واوضح مدير عام محطة انتاج الكهرباء في مشهد "فريبرز مومني" ان محطة "فردوسي" لتوليد الكهرباء تشمل ستة وحدات الغاز بطاقة الف و 434 ميغاواط و ثلاث محطات الطاقة الحرارية بقدرة 160 ميغاواط.