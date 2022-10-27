أوساط صهيونية تحرض على "مسيرات العودة والتحرير" في بروكسل

العالم- فلسطين

وتحاول الاوساط الصهيونية بكل السبل منع انطلاق المسيرة، ونقلت وسائل إعلام ومحطات إذاعية مؤيدة للكيان الصهيوني تحريض السفيرة الصهيونية "إديت روزينويغ" التي دعت إلى إلغاء هذه المسيرة وفي الحد الأدنى تحجيمها وضبطها".

وادعت "روزينويغ" ان هذه المسيرة "مظاهرة نموذجية لحركة حماس، وان القائمين عليها يوجهون غضبهم لـ"اسرائيل" والمتعاونين معها من أجهزة السلطة".

وفي تصريح مماثل للسفيرة الصهيونية نقلت إذاعة "يهودا" في بروكسل قولها: "نحن بالفعل وصلنا إلى مستوى يخيفنا من معاداة الصهيونية والغرب، وإذا تحملنا هذا النوع من الخطاب الذي يهاجم اليهود..." حسب تعبيرها.

بدوره قال رئيس بلدية "إيكسيليس كريستوس دولكيريديس": "في بلدنا الديمقراطي الأمر متروك لنا نحن للسماح بإجراء المظاهرات ويوفر القانون إطارًا لذلك".

من جهته، قال محمد الخطيب المشرف العام على مسيرات العودة والتحرير: "نحن لا يهمنا ما يقوله الصهاينة العنصريون، ولا نعلق عليه، ومستمرون في جهودنا وتنظيم فعاليات الأسبوع في الشتات".

وأضاف الخطيب في تصريح صحفي "سوف نقوم بحشد جماهير شعبنا في بروكسل وكل موقع نستطيع الوصول له في الوطن والشتات يوم 29 أكتوبر خلف المقاومة الفلسطينية الباسلة، ومن أجل إنجاز أهداف شعبنا في العودة وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر".