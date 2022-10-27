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رويترز: رئيس وزراء "إسرائيل" لابيد يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

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