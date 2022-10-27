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اللواء باقري: مثيرو الشغب هم الشركاء في الجريمة الارهابية في شيراز

اللواء باقري: مثيرو الشغب هم الشركاء في الجريمة الارهابية في شيراز
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري مثيري الشغب شركاء الهجوم الارهابي الذي استهدف مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز جنوب البلاد واكد ان ضمان الامن والحفاظ على ارواح واموال الشعب الايراني يأتي ضمن اولويات القوات المسلحة المقتدرة الايرانية.

العالم - ايران

يتبع..

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