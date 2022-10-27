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الجيش الايراني: قواتنا وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة جاهزة لتوجيه ضربة مدمرة للاعداء في أي مكان انتقاما لدماء شهداء الحادث الارهابي

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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