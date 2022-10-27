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وزارة الخارجية تستدعي السفير الألماني في طهران

وزارة الخارجية تستدعي السفير الألماني في طهران
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

استدعت الخارجية الايرانية السفير الألماني لدى طهران على خلفية المواقف التدخلية والتصريحات التحريضية لمسؤولين ألمان، مؤكدة أن إيران لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ودعم العنف والاعمال الإرهابية باي شكل كان.

العالم- ايران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، السفير الألماني لدى طهران، هانز إيدو موتسيل، على خلفية التصريحات التحريضية التي أدلى بها بعض المسؤولين الألمان، حول الأوضاع الداخلية في إيران.

وقالت الخارجية الايرانية: رداً على المواقف التدخلية لوزيرة الخارجية الألمانية، استدعى نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري كني، سفير ألمانيا لدى طهران، هانز إيدو موتسيل، إلى مقر وزارة الخارجية صباح اليوم.

وشدد باقري كني، على أهمية عمل إيران في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي لشعبها، معتبرا التدخل غير القانوني لبعض الدول الغربية عاملاً للعنف في التجمعات السلمية.

واكد باقري كني، أن تصريحات بعض المسؤولين الألمان بالتحريض على الشغب وخرق القانون في إيران مواقف غير مسؤولة وتتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي وتتعارض مع العلاقات الطويلة بين البلدين وهي غير مقبولة.

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