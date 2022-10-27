الوفد اللبناني رفض الدخول حتى انسحبت زوارق الاحتلال + فيديو

العالم – لبنان

وفي اتصال مباشر لفت الزميل حسين عزالدين أن الوفد اللبناني رفض أن يدخل إلى الخيمة المخصصة لتسليم وثيقة ترسيم الحدود مع الاحتلال، بسبب الخرق الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية.

وأوضح أن الوفد اللبناني اعتبر ذلك استفزازاً علنياً ورفض أن يدخل في ظل هذا المشهد الاستفزازي، حيث تم الاتصال من قبل رئيس الوفد ممثل رئيس الجمهورية مدير رئاسة الجمهورية السيد آنطوان شقير بنائب رئيس مجلس النواب وأطلع على ما جرى، ليطلع أبوصعب الوسيط الأميركي على هذه المجريات، وأصبح هناك نوع من الاتصالات مع قيادة اليونيفيل ولم يدخل الفريق اللبناني حتى انسحب الاحتلال الاسرائيلي بزوارقه من البحر.

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