كل سياسات الكيان لا تعطي المستوطن أي أمان

العالم - غياهب الكيان

وأشار المتابع للشأن الإسرائيلي نبية عواضة لبرنامج"غياهب الكيان" أن كل السياسات التي استخدمها الكيان تجاه مدينة القدس وتحديدا تكثيف عملية الاستيطان والزيادة في وتيرة الاستيطان بمختلف الأشكال سواء كان من خلال المصادرة المباشرة للمنازل أو من خلال قرارات المحكمة العليا بداخل الكيان التي تنحاز مباشرة للمستوطنين ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين، إضافة إلى مشروع كبير له علاقة بتهويد مدينة القدس ومحو كل الآثار الإسلامية والمسيحية الموجودة في المدينة، إضافة إلى وجود عدد كبير من وحدات الشرطة.. فعلى الرغم من هذه الكثافة في كافة هذه الإجراءات إلا أن العمل الذي له علاقة بمواجهة هذه الإجراءات وتحديداً من الجانب الفلسطيني قد قضى على كل هذه السياسات وأثر بشكل كبير على ثقة المستوطنين بالإجراءات التي تتخذها الحكومة تحديدا لناحية تحويل المدينة إلى مدينة صهيونية بالكامل.

وأوضح: لذلك يمكن القول إن هذه الإجراءات على الرغم من كثافتها وتعددها لكنها لا تعطي المستوطن أي أمان، رغم أن هناك حالة حيث تعتبر مدينة القدس المحتلة مدينة عسكرية بالكامل والشرطة وحرس الحدود متواجدين بكثافة.. فعلى الرغم من هذه الإجراءات إلا أن الجانب الذي له علاقة بتأمين الاستقرار الأمني مفقود بشكل كبير، لأن كل الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لا تصل إلى مستوى مواجهة الفلسطيني.. لأنه متشبث بأرضه وحقوقه.

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