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ترکیا
افغانستان
باکستان
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مدير مكتب العالم: بروتوكولات انعقاد جلسة التصويت على كابينة رئيس الوزراء العراقي المكلف هي ما تقف امام انعقاد الجلسة
مدير مكتب العالم: التشكيلة الحكومية للرئيس المكلف محمد شياع السوداني تضم اسماء ووجوه جديدة
مدير مكتب العالم: فور التصويت على كابينة الرئيس المكلف سيبدأ عمليه بشكل مباشر ويصبح رئيسا للوزراء بشكل رسمي
مجلس النواب العراقي يعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني
مدير مكتب العالم: في بداية الجلسة سيتم مناقشة المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لمجلس النواب
مدير مكتب العالم: الحوارات والمفاوضات مستمرة حتى اللحظة لحسم أمر الحقائب الوزارية
مراسل العالم: وصول رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني والمرشحين لحقائب حكومته إلى مبنى البرلمان تمهيدا للتصويت على منح الثقة
السيد نصرالله: كل ما حصل هو مفاوضات غير مباشرة والوفدان اللبناني والإسرائيلي لم يلتقيا وتوقيع كل طرف يتم على ورقة خاصة
السيد نصرالله:من يتهم الدولة اللبنانية بالتطبيع بسبب اتفاق الترسيم لا أساس له حتى بالشكل وكل المفاوضات التي جرت غير مباشرة
السيد نصرالله: كل ما حصل هو مفاوضات غير مباشرة والوفدان اللبناني والإسرائيلي لم يلتقيا وتوقيع كل طرف سيكون على ورقة خاصة
مدير مكتب العالم: فور التصويت على كابينة الرئيس المكلف سيبدأ عمليه بشكل مباشر ويصبح رئيسا للوزراء بشكل رسمي
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش
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