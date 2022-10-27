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مدير مكتب العالم: فور التصويت على كابينة الرئيس المكلف سيبدأ عمليه بشكل مباشر ويصبح رئيسا للوزراء بشكل رسمي

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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