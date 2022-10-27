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تفاهم ترسيم الحدود جلب للبنان كل مكاسبه وحقوقه + فيديو

تفاهم ترسيم الحدود جلب للبنان كل مكاسبه وحقوقه + فيديو
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2022.10.27 – أكد الباحث والمحلل السياسي حسن شقير أن تفاهم ترسيم الحدود البحرية قد جلب للبنان كل مكاسبه وحقوقه ومنع التعدي الصهيوني على هذه الحقوق، مشدداً على وجود وحدة لبنانية تجسدت بالتفاهم في الوصول إلى هذا الاتفاق.

العالم لبنان

وفي حديث مباشر مع قناة العالم وصف حسن شقير الترسيم بأنه إنجاز بكل ما للكلمة من معنى، مبيناً أن: هذا الإنجاز يتأكد ويثبت اليوم كون الدولة اللبنانية بكل أركانها قالت إن هذا التفاهم قد جلب للبنان كل مكاسبه وحقوقه ومنع التعدي الصهيوني على هذه الحقوق.. واليوم بات يعترف بلبنان بأنه دولة نفطية غازية.

ونوه أن: الأهم من ذلك كله أن من مفاعيل هذا الاتفاق هو كسر للحصار المقنع والعقوبات المقنعة المفروضة على لبنان، وهذه أهم ما في هذا الأمر، بطبيعة الحال لبنان كان يعاني من حصار مطبق وكان هناك منع للشركات بأن تستثمر مجددا في البلوكات النفطية.. والكل يذكر ماذا فعلت شركة توتال في السابق.

وأضاف موضحاً أن: اليوم في متن الاتفاق أن هناك فعلا موافقة لهذه الشركة بأن تأتي من يوم غد لتبدأ بعملية التنقيب.. وهذه نقطة مهمة وجوهرية ركز عليها لبنان.

ولفت حسن شقير أن: "هناك اليوم وحدة لبنانية تجسدت بالتفاهم في الوصول إلى هذا الاتفاق، وهناك رضا لبناني."

وخلص إلى القول إن: مكمن القوة الذي تحدث عنه السيد إلياس أبوصعب هو الذي دفع العدو للإقرار بإعطاء لبنان حقوقه.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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