الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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رئيس الوزراء العراقي المكلف أمام البرلمان: فريقنا الوزاري سيتصدى للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات كبيرة

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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