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مراسل العالم: مجلس النواب العراقي يصوت بمنح الثقة للمرشحين لتسلم حقائب الخارجية والنفط والتخطيط والدفاع والداخلية ويواصل عملية التصويت

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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