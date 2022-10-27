رسائل تهنئة عراقية اثر منح البرلمان الثقة لكابينة السوداني

العالم-العراق

وقال رشيد في نص التهنئة الذي حصلت عليه وكالة {الفرات نيوز}: "باعتزاز وتقدير أزجي لكم وللوزراء بأحر التهاني والتبريكات لنيل حكومتكم الثقة التي أولاكم إياها مجلس النواب الموقر".

وأضاف: "بهذه المناسبة، أُعرب لكم عن خالص الأمنيات بالتوفيق والسداد والنجاح في مهام عملكم وكلّي ثقة بقيادتكم لمجلس الوزراء باقتدار في مواجهة المسؤوليات والمهمات التي ينتظرها البلد والشعب".

الكاظمي:سلم الأمانة والعراق بحال أفضل

قال رئيس مجلس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إنه "سلم الأمانة والعراق بحال أفضل".

وذكر الكاظمي في كلمة متلفزة، "بكل شرف واعتزاز نسلّم الأمانة والبلد ليس فقط بحال أفضل وإنما والعراق هو أسرع اقتصاد عربي نمواً في العام 2022".



وأضاف، أن "الأزمة الاجتماعية التي صاحبت التظاهرات الشعبية في تشـرين وما بعدها كرّست أجواء انعدام الثقة بين الشعب وأجهزة الدولة".

الحلبوسي: الشعب العراقي ينتظر من الحكومة والبرلمان الكثير

و وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عقب جلسة منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شكره لكل الجهود التي بُذلت لتشكيل الحكومة.

وقال الحلبوسي بعد الجلسة: "️شعبنا العراقي ينتظر من الحكومة الكثير وينتظر من مجلس النواب الكثير".

وأضاف: "️نتمنَّى التوفيق لرئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية التي ندعمها لتطبيق المنهاج الوزاري الذي صوَّت عليه مجلس النواب".

العامري: ندعو الحكومة الى إيجاد فرص عمل للعاطلين والتركيز على الطبقات المحرومة

كما بارك رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، الشعب العراقي إنبثاق الحكومة الجديدة، بعد "مخاض عسير شابه الكثير من عوامل المعاناة والألم والشعور بالأحباط" حسب وصفه.

وقال العامري في بيان: "في الوقت الذي يحدونا الأمل الكبير في أن تنجح الحكومة الجديدة في تنفيذ مفردات منهاجها المُعلَن ، فأننا نعرب عن كامل الأستعداد لمد يد العون والمساعدة لها في المضي على هذا الطريق".

وأضاف: "كما نعلن إننا لن نتوانى لحظةً واحدةً في التأشير على مواقع الخلل والأخفاق --لاسمح الله -- ولن نجامل في ذلك على حساب مصالح شعبنا وطموحاته الحقة".

وتابع العامري: "إننا إذ نعيد التأكيد بوجوب إيلاء أهميةً بالغة للجانب الخدمي بمختلف تفصيلاته ، وإعادة النظر في السياسات المالية والأقتصادية والأدارية للحكومة العراقية ، فأننا ندعوها للأجتهاد الأقصى في إيجاد فرص عمل للعاطلين والتركيز على الطبقات المحرومة والأرتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي للمناطق والفئات الأكثر تضرراً ومحروميةً".

ودعا العامري الى "إعادة هيكلة العلاقات الخارجية للدولة العراقية بالأرتكاز على معيار ضمان المصالح المشروعة للشعب العراقي ، والأحترام المتبادل للسيادة ، وعدم التدخل بالشأن العراقي أو إتخاذ العراق منطلقاً لتهديد جيرانه".

المجلس الاعلى يهنئ السوداني بنيل حكومته ثقة البرلمان

هنأ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب.

وقال حمودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز،: " نهنئ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب".



وأضاف: "نتمنَّى التوفيق لرئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية لتطبيق المنهاج الوزاري الذي صوَّت عليه مجلس النواب"

الأمم المتحدة ترحب بنيل حكومة السوداني ثقة البرلمان

و رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الخميس، بنيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ثقة البرلمان.

وذكرت يونامي، ان "الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات التي تتطلب إجراءات حاسمة".