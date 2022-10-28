الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز

العالم - ايران

و أدان المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، بيتر ستانو ، الهجوم الإرهابي على زوار مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم في مدينة شيراز ، لكنه خصص أيضًا جزءًا من البيان لدعم أعمال الشغب!.

وكتب بيتر ستانو على تويتر: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ في شيراز يوم الأربعاء. هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش هو مثال آخر على استهداف الإرهابيين للمواطنين الأبرياء. واضاف ان "الاتحاد الاوروبي يقدم تعازيه لاسر الضحايا".

وعلى الرغم من ذلك ، لم يستطع مسؤول الاتحاد الأوروبي إنهاء البيان دون دعم أعمال الشغب.