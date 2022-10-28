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برلماني ايراني: آمرو أعمال الشغب شركاء في العمل الإرهابي في شيراز ويجب محاكمتهم

برلماني ايراني: آمرو أعمال الشغب شركاء في العمل الإرهابي في شيراز ويجب محاكمتهم
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أشار عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الايراني حجة الاسلام " علي رضا سليمي " الى الجريمة التي ارتكبها الارهابيون في مرقد السيد أحمد بن الامام الكاظم (عليهما السلام) في شيراز، معتبرا آمري أعمال الشغب شركاء لهؤلاء الارهابيين وعلى القضاء محاكمتهم وانزال العقاب العادل بحقهم.

العالم - ايران

وأكد " سليمي " الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس أن ايران تعتبر كلا من أميركا والسعودية والكيان الصهيوني العامل الرئيس لهذه الجريمة البشعة، واتهم أجهزة تجسس التابعة لهم بأنهم وراء هذا العمل الارهابي.

وتابع قائلا: ان على أعدائنا أن يعلموا جيدا بأن ممارساتهم اللاانسانية لن تبقى دون رد حيث أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما اثبتت في حوادث مماثلة فأنها سوف تنتقم من آمري وعناصر هذه الجريمة.

وشدد البرلماني الايراني على أن الاعلام الغربي وعملاء الغرب يحاولون توفير الارضية لتسلل الارهابيين الى ايران لزعزعة أمنها واثارة الفوضى، الا ان على هؤلاء أن يعلموا جيدا بأنهم سوف يواجهون الفشل في تحقيق هذا الهدف.

وأكد عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي متسائلا أن قناتي " ايران اينترنشنال" و"بي.بي.سي" وغيرهما التي تظاهرتا بالتعاطف مع الشعب الايراني لماذا التزموا الصمت المطبق ازاء العمل الارهابي في شيراز في الوقت الذي تشاهد كيفية استشهاد الابرياء ولم تدينه؟

وتابع قائلا: ان العدو يحاول اثارة الفوضى لصرف الانطار عن يوم مقارعة الاستكبار العالمي في يوم 4 نوفمبر المقبل، الا ان عليه أن يعلم جيدا بأن الشعب الايراني سوف يشارك في هذه المسيرة التي ينظمها هذا العام لاثبات اتحاده وانسجامه للعالم اكثر من أي وقت مضى.

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