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السينما الايرانية تستنكر العمل الارهابي للوهابيين والتكفيريين في شيراز

السينما الايرانية تستنكر العمل الارهابي للوهابيين والتكفيريين في شيراز
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

أصدرت منظمة السينما الايرانية بيانا دانت فيه العمل الارهابي الذي قام به الارهابيون الوهابيون والتكفيريون ضد الحرم الطاهر للسيد احمد بن الامام الكاظم (عليهما السلام) في مدينة شيراز الذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الزوار والمصلين الابرياء.

العالم - ايران

وجاء في البيان: ان أيدي أعداء الشعب الايراني المجرمين لطخت بدماء الزوار الابرياء لحرم السيد احمد بن الامام الكاظم (عليهما السلام) حيث أن هذه الجريمة ليست الاولى التي يقوم بها الارهابيون ضد المواطنين الايرانيين.

وأكد أن الاعداء الاقليميين والدوليين الذين يضمرون الحقد والعداء للشعب الايراني منذ أكثر من 4 عقود لايتورعون عن ارتكاب أية جريمة ضد هذا الشعب المسلم، الا ان الثورة الاسلامية لاتزال تواصل طريقها نحو التقدم بكل قوة واقتدار وتصمد بوجه المؤامرات رغم كل العراقيل التي يضعها الاعداء في طريقها.

وشدد البيان على أن العمل الارهابي الذي ارتكبه المجرمون في حرم بضعة النبي الاكرم ص) وتسبب في استشهاد وجرح عدد كبير من زوار هذا الحرم الطاهر، يظهر فشل السياسة العمياء التي ارتكبها المنافقون ضد هذا الشعب المسلم، اذ أن العدو الذي رأى فشله في هذه السياسة يريد اثارة الفرقة بين الشيعة والسنة من خلال هذا العمل الجبان، الا انه فشل في مؤامرته هذه المرة ايضا.

وأكد بيان منظمة السينما الايرانية أن القيام بهذا العمل الاجرامي انما يثبت عجز العدو واحباطه حيث أن الشيعة والسنة يحبطون مختلف المؤامرات من خلال توحيد صفهم والجهاد تحت راية موحدة وهي العلم الايراني الذي يوحد جميع الشرائح الايرانية.

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