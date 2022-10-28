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تسيير رحلات جوية بين قشم الايرانية والعاصمة القطرية

تسيير رحلات جوية بين قشم الايرانية والعاصمة القطرية
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لمنظمة المنطقة الحرة في جزيرة قشم (جنوب ايران) عن تسير رحلات جوية بين قشم والعاصمة القطرية الدوحة قريبا اثناء منافسات كأس العالم.

العالم - ايران

وقال أفشار فتح اللهي في إشارة إلى الامكانيات السياحية الخاصة لهذه الجزيرة: إن موقع جزيرة قشم المميز وقربها من مكان إقامة مونديال قطر والطقس اللطيف جعل هذه الجزيرة جاهزة لاستضافة السياح المحليين والأجانب في كأس العالم.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة الإقامة في قطر للمشاركة في منافسات المونديال، وقال: إذا اقام مشجعو المنتخب الوطني الإيراني في قشم وعادوا إلى قطر في الأيام التي ينافس فيها المنتخب الوطني، فستكون كلفة اقامتهم ثلث تكلفة البقاء في قطر.
واضاف المدير التنفيذي لمنظمة المنطقة الحرة في قشم: ضرورة التنسيق على المستوى الدولي لتسيير رحلات جوية من جزيرة قشم إلى قطر، وأن هذا التنسيق جار وسيتم اقامة خط جوي بين قشم والدوحة قريبًا.
وأشار فتح اللهي إلى القدرات الخاصة لجزيرة قشم في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع السياح ، وقال: إن جزيرة قشم فريدة من نوعها من حيث وجود مناطق جذب طبيعية في المنطقة، ويجب تطوير البنية التحتية السياحية للجزيرة وفقًا لهذه المعالم البكر ، والتي تشمل غابات حرا، وحديقة قشم الجيولوجية العالمية كأول حديقة جيولوجية في الشرق الأوسط.

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تسيير رحلات جوية بين قشم الايرانية والعاصمة القطرية

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