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الجهاد الإسلامي: بدأت مرحلة "تحرير الضفة وطرد الاحتلال

الجهاد الإسلامي: بدأت مرحلة
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

دعا قيادي فلسطيني بارز، إلى ضرورة تعميم فكرة التشكيلات المسلحة مثل "كتيبة جنين" و"عرين الأسود" في باقي مدن الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن مرحلة جديدة بدأت في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي عنوانها "تحرير الضفة وطرد الاحتلال". 

العالم - فلسطين

وعن رؤيته لتصاعد استهداف الاحتلال للمقاومين في الضفة الغربية المحتلة، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القيادي خالد البطش، أنها "محاولات صهيونية فاشلة لمواجهة شعبنا في الضفة الغربية، الذي قرر مواجهة الاحتلال الصهيوني بكل أشكال المقاومة الشاملة - انتفاضة شعبية وكفاح مسلح- حتى الخلاص من الاحتلال وتحرير الأرض من دنسه".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "لذلك، يسعى الاحتلال لإخماد هذه الروح التي جسدها عدي التميمي ابن "شعفاط"، ودشنتها من قبل "كتيبة جنين" بمؤسسها الشهيد جميل العموري، في أعقاب نفق سجن "جلبوع"، والمهمة تستكمل في نابلس الآن عبر مجموعات "عرين الأسود".

وذكر البطش، أن "التصعيد والاغتيالات المركزة، تأتي بهدف إخماد الانتفاضة وتصفية النواة الصلبة لكتائب المقاومة في جنين ونابلس، وهذا لن يفلح في إخماد المقاومة".

وعن المطلوب لحماية جذوة المقاومة المشتعلة في الضفة، شدد على أهمية "تعميم فكرة التشكيلات المقاتلة مثل "كتيبة جنين" و"عرين الأسود" وغيرها من الكتائب، وتوسيع جغرافيا العمل المسلح في الضفة الغربية، ومحاكاة بقية التنظيمات لهذه الفكرة والتجربة الرائدة".

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الجهاد الإسلامي: بدأت مرحلة "تحرير الضفة وطرد الاحتلال

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