الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

عون: لم أرَ نصا دستوريا يمنع قبول استقالة الحكومة إلا بعد تأليف اخرى جديدة

عون: لم أرَ نصا دستوريا يمنع قبول استقالة الحكومة إلا بعد تأليف اخرى جديدة
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية لبنان ميشال عون في لقاء وداعي مع الصحافيين المعتمدين في قصر بعبدا، اليوم الجمعة، انه لم يرَ نصا دستوريا يمنع قبول استقالة الحكومة إلا بعد تأليف حكومة جديدة.

العالم _ لبنان

وقال أن لا إرادة لدى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة وهو لا يعتمد مع تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر نفس المعايير التي يعتمدها مع امل وحزب الله والاشتراكي وباقي الاحزاب.

ولفت عون الى انه في ما خص الترسيم مع سوريا تأجل الموعد لأسباب ربما لا نعرفها ولكن اعتقد ان الجانب السوري غير جاهز بعد والمفاوضات حتى مع الاصدقاء صعبة ولو لم يكن الاتصال مع الرئيس الاسد ايجابيا لما طلبنا موعدا لارسال الوفد، مشيرا الى انه لم اقبل بأي دولة وصاية ولم أقبل برشاوى من أي دولة مثل كثر من المسؤولين وواجهت اعلاما عدائيا وكوارث كبيرة حصلت في عهدي ومؤذية مالية وطبيعية وصحية.

عون شبّه انفجار مرفأ بيروت بالقنبلة الذرية، لافتا الى انه واجهت حدودا مقفلة مع سوريا مع وجود مليون و 800 الف نازح وخزينة فارغة وازمة كورونا وانفجار المرفأ والآن نواجه الكوليرا.
واضاف : لم يساعدني احد من المسؤولين في البلد في محاربة الفساد .. كلن يعني كلن.

روابط ذات صلة

عون: أخذنا حقنا بـالترسيم وثبتناه.. وأعطينا أملا جديدا للبنانيين

الوفد اللبناني سلم رئيس الجمهورية المستند الرسمي حول ترسيم الحدود البحري

فرص تشكيل الحكومة في لبنان ضئيلة جدا

الرئيس اللبناني يتسلم من هوكشتاين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تعلن دعمها لإنضمام السعودية لمجموعة "بريكس"

سفير روسيا في تل أبيب: تزويد "إسرائيل" أوكرانيا بالسلاح سيدمر علاقتنا

عون: لم أرَ نصا دستوريا يمنع قبول استقالة الحكومة إلا بعد تأليف اخرى جديدة

الجهاد الإسلامي: بدأت مرحلة "تحرير الضفة وطرد الاحتلال

السفير الايراني في بغداد يلتقي رئيس الوزراء العراقي الجديد

مسؤول العلاقات الدولية والعربية في حزب الله :لا قطيعة دبلوماسية معنا