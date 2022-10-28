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مظاهرات منددة بالاعتداء الإرهابي على مرقد السيد "شاه جراغ" شيراز في مختلف المدن الإيرانية

الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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