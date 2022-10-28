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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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مظاهرات في إيران تنديدا بالاعتداء الإرهابي على المرقد الديني في مدينة شيراز
مراسل العالم: تشييع أحد شهداء الأمن في الاضطرابات الأخيرة وسط المظاهرات المنددة بهجوم شيراز الإرهابي
مظاهرات منددة بالاعتداء الإرهابي على مرقد السيد "شاه جراغ" شيراز في مختلف المدن الإيرانية
حرس الثورة الإسلامية يحبط عملية إرهابية في شارع معالي آباد بمدينة شيراز
إمام جمعة طهران: سننتقم لشهداء شيراز ممن وراء العملية الإرهابية
إمام جمعة طهران: سننتقم لشهداء شيراز ممن وراء العملية الإرهابية
الجهاد الإسلامي تدين في بيان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مزار شاه جراغ في مدينة شيراز
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ارتقاء الشاب رمزي زبارة متأثرا بجراحه التي أصيب بها على حاجز حوارة جنوب نابلس
مظاهرات منددة بالاعتداء الإرهابي على مرقد السيد "شاه جراغ" شيراز في مختلف المدن الإيرانية
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش
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