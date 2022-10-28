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شاهد.. الأمن الايراني يحبط عملية زرع قنبلة في شيراز ويعتقل المنفذ

شاهد.. الأمن الايراني يحبط عملية زرع قنبلة في شيراز ويعتقل المنفذ
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعلن حاكم مدينة شيراز جنوبي ايران عن احباط عملية زرع عبوة ناسفة في احد شوارع المدينة المزدحمة.

العالم - ايران

وحسب "إرنا" قال لطف الله شيباني، اليوم الجمعة: أن شخصا حاول زرع عبوة ناسفة في شارع معالي آباد في مدينة شيراز قبل عدة ليال لكنه فشل بسبب يقظة رجال الشرطة.

وأضاف إن ضباط الشرطة، قاموا باعتقال المنفذ وتفكيك القنبلة.

وذكر أن منفذ التفجير لا يزال قيد الاعتقال للتحقيق والاستجواب معه، وبعد التحقيق سيتم الإعلان عن هوية منفذ التفجير والمزيد من التفاصيل.

يذكر ان شارع معالي آباد أحد البؤر الأولى لأحداث الشغب الأخيرة في مدينة شيراز.

الجدير بالاشارة أنه وفي مساء يوم الأربعاء ( 26 اكتوبر) هاجم ارهابي مسلح الزوار في مرقد السيد احمد بن موسى (شاهجراغ) (ع) في مدينة شيراز ، مما أسفر عن استشهاد 15 شخصًا بينهم عدة نساء وأطفال.

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