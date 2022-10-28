رد كوريا الشمالية الباليستي علی تدريبات جارتها الجنوية

العالم - أسيا

في آخر يوم من التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول والتي استمرت نحو اسبوعين، بيونغ يانغ تطلق صاروخين بالستيين قبالة ساحلها الشرقي في أحدث عملية إطلاق صاروخية تاتي بعد اجتماع لنواب وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الذين تعهدوا بتعزيز ردعهم بالمنطقة.

جيش كوريا الجنوبية قال ان الجارة الشمالية اطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى وذلك بعد أربعة أيام من إطلاق البلدين طلقات تحذيرية قبالة الساحل الغربي وسط التوتر المتصاعد واضاف في بيان إنه يحافظ على وضع التأهب الكامل وانه عزز إجراءات المراقبة والأمن ويقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع الجانب الأميركي استعدادا لأي تصعيد.

عملية الإطلاق تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء أول تجربة نووية منذ عام الفين وسبعة عشر. الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قال إن الجارة الشمالية أكملت جميع الاستعدادات الفنية اللازمة لتفجير تحت الأرض في موقع الاختبارات بونغي-ري والمغلق رسميا منذ اربعة اعوام. فيما اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية سابعة سيكون بمثابة تأكيد لبرنامج يتحرك بكامل قوته إلى الأمام بطريقة تثير قلقا بالغا.

وقال المدير العام للوکالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي:"الكل يحبس أنفاسه، إجراء مزيد من الاختبارات يعني بالطبع أنهم يحسنون الاستعدادات وبناء ترسانتهم. إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع التطورات عن كثب ونأمل ألا يحدث ذلك، لكن المؤشرات تتجه مباشرة للأسف لاتجاه آخر".

وأجرت كوريا الشمالية ست تجارب نووية بين عامي الفين وستة والفين وسبعة عشر اضافة الى تجارب إطلاق لصواريخ قصيرة المدى أو باليستية عابرة للقارات، شهد العام الحالي عدداً غير مسبوق منها فيما من المتوقع ان يشهد المزيد وذلك رداً على تدريبات عسكرية جوية تبدأها الاثنين الطائرات الكورية الجنوبية والأميركية.