ما المفاعيل الاستراتيجية لاتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والكيان؟

العالم – ما رأيكم

وقال الأكاديميون إن ما حصل من اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال هو بمثابة انتصار مشيرا الى ان الوسيط الاميركي بالبداية كان يقول ليس مهما ماذا يريد لبنان ولكن المهم ما يمكن أن نعطيه الى لبنان.

وأضاف الأكاديميون أن كل ذلك قد تغير بعد تهديد سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما أعطى مهلة الشهرين وهي كانت آلية مناسبة للتعاطي مع الكيان الاسرائيلي.

الأكاديميون أكدوا أن المقاومة ألزمت الداخل اللبناني قبل الكيان الاسرائيلي بالاعتراف بحقوق لبنان وقوة ردعها في حال لم تصل الى الحقوق المطلوبة.

من جهتهم قال المختصون بالشؤون الإسرائيلية ان الاعلام الاسرائيلي تعامل مع ملف ترسيم الحقوق بعد التوقيع من المنطلقات التي تحدث عنها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مشيرا الى مواقف نصرالله كانت موضع رصد ومتابعة في أوساط الاحتلال.

وأضاف المختصون بالشؤون الإسرائيلية أن التركيز الأول في موضوع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود على ما أكد عليه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن هذا الاتفاق لا يعني أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

المختصون بالشؤون الإسرائيلية أشار ايضا الى الاتفاق كان عبارة عن تفاهم مع الجانب الأميركي وليس اتفاقا مباشرا مع الجانب الاسرائيلي.

بدورهم قال دبلوماسيون لبنانيون سابقون إن ما حققه لبنان من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود هو انتصار أكبر بكثير من ما كان يتوقعه المتابعون لملف الترسيم منذ عشر سنوات، أي منذ بداية التفاوض.

وأشار الدبلوماسيون الى ان الاميركي والاسرائيلي أكدوا بأن لبنان أخذ مئة بالمئة من حقوقه وإن هذا لم يتحقق لولا وحدة القرار اللبناني.

الدبلوماسيون أكدوا أن الدولة اللبنانية استندت على قوى المقاومة في ملف الترسيم والتفاوض وبالتالي نجحت في هذا الملف.

ما رأيكم؟

كيف فرضت المقاومة شروطها ومكنت لبنان من تحقيق انتصار ترسيم الحدود؟

أي مكاسب سياسية واقتصادية سيحققها لبنان من الترسيم البحري؟

هل يؤسس المنجز اللبناني لمرحلة جديدة في الصراع مع الكيان الإسرائيلي؟