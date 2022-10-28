مسيرة "صامدون ولن نتنازل"- 2013

خاص العالم

وكانت هذه المسيرة رداً على استمرار تعنت النظام وتمسكه بالاستبداد والقبضات الامنية، كذلك في اصراره على ابقاء آفاق الحل السياسي مغلقاً.

واكدت القوى الوطنية: ان وثيقة المنامة تشكل القدرة على توفير الاستقرار السياسي للبحرين، دون الحلول الترقيعية غير المقبولة او الظالمة ولن تكون قادرة على توفير الاستقرار او القبول الشعبي.

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، اطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين، ووقف مشاريع وصفقات الخيارات الامنية والقبضة البوليسية التي تدفع البحرين اكثر فاكثر نحو منزلات خطيرة وتبدد فرص الحل السياسي.

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