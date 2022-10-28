الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
١٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الخارجية: لا معلومات موثقة حول العثور على جثة على متن رحلة لوفتهانزا

وزارة الخارجية: لا معلومات موثقة حول العثور على جثة على متن رحلة لوفتهانزا
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

حول إعلان لشركة لوفتهانزا للطيران بشان العثور على جثة على متن رحلة لطائرة تابعة للشركة امس الخميس قادمة من طهران الى فرانكفورت، أعلنت وزارة الخارجية الايرانية ان الوزارة على علم بالأمر منذ يوم أمس، لكن حتى الآن لا توجد معلومات موثقة من الجانب الألماني حول هذا الموضوع.

العالم - ايران

وردا على سؤال للصحفيين حول العثور على جثة على متن رحلة طيران لوفتهانزا يوم امس على خط طهران - فرانكفورت، أصدرت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية بيانا أعلنت فيه: ان وزارة الخارجية تم إبلاغها بالموضوع منذ يوم امس.

واضافت: ان هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل قنصلية الجمهورية الإسلامية الايرانية في فرانكفورت وسفارة بلدنا في برلين وبعد اجراء الاتصالات مع السلطات الألمانية ذات الصلة، ولكن حتى الآن لم ترد أي معلومات موثقة من الجانب الألماني.

وأعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية، أنها ستعلن ما يتعلق بهذا الأمر في حال الحصول على مزيد من المعلومات.

روابط ذات صلة

وزارة الخارجية تستدعي السفير الألماني في طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسيرة "صامدون ولن نتنازل"- 2013

وزارة الخارجية: لا معلومات موثقة حول العثور على جثة على متن رحلة لوفتهانزا

ايران تحزر لقب الوصافة في بطولة ألعاب القتال العالمية

حركة انصار ثورة 14 فبراير في البحرين تدين الاعتداء الارهابي في شيراز

بهذه المحاور.. إنطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية

الجزائر تؤكد على التطوير العربي المشترك في المجال الاقتصادي