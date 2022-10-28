الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك.

العالم- فلسطين

وقالت مصادر مقدسية: إن" 50 ألف مصل من القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من أهل الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة."

وعقب الصلاة شارك المصلون في وقفة حاشدة في ساحات المسجد الأقصى نصرة للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات لقائد أركان المقاومة محمد الضيف ولشهداء نابلس، والشهيد عدي التميمي.

كما وجهوا التحية من القدس تحية لنابلس الأبية ولمقاوميها الذين يتصدون للاحتلال.

وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، لدعم ومساندة أهل البيت المقدس، وتجار البلدة القديمة الذين يجاورون بيت المقدس.

وطالب بالعمل على حراسة المسجد الأقصى، وعدم التقصير بحقه والتواجد فيه لأنها كرامة عظيمة.

وقال إن" المسجد الأقصى مهوى أفئدة المسلمين الذي ترنو إليه أعينهم من كل بقاع الأرض فهو يحتوي على كنوز الدنيا والآخرة".

روابط ذات صلة

الاقصى في خطر.. دعوات فلسطينية بتوحيد البندقية لنصرته

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى المبارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تنعى الشهيدين 'عماد أبو رشيد ورمزي زَبَارَة' من نابلس

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. الحكومة العراقية الجديدة والنتائج المنتظرة

محكمة الاستئناف في الكويت تصدر حكمها في قضية رشوة 7 قضاة

التفنن الأمريكي في صناعة الخصوم

الجبهة الشعبية - القيادة العامة تنعى شهيدي نابلس

شاهد: جماهير نابلس تشيع جثماني الشهيدين أبو رشيد وزَبَارَة